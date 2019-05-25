Эксперты МВФ поддержали проведение пенсионной реформы в Бразилии

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Бразилию пришли к выводу, что проведение пенсионной реформы в стране является важным условием для сокращения неравенства в этой южноамериканской республике. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте организации.

" [Реализация] амбициозного проекта пенсионной реформы, находящийся на рассмотрении Конгресса [двухпалатного парламента Бразилии], позволила бы стабилизировать пенсионные расходы в течение следующего десятилетия и сделать саму систему более справедливой", — говорится в публикации. По мнению экспертов, парламентариям следует поддержать предложенное повышение пенсионного возраста (до 65 лет у мужчин и до 62 лет для женщин), а также понижение относительно высоких пенсионных выплат госслужащим, чтобы добиться необходимого результата последующих налоговых преобразований.

Ранее в пятницу министр экономики Бразилии Паулу Гедес в интервью журналу Veja заявил о намерении уйти в отставку в том случае, если проект пенсионной реформы будет принят со значительными изменениями. По словам министра, без реформы пенсионной системы в госсекторе экономики страны "наступит хаос".

В ходе избирательной кампании президент Бразилии Жаир Болсонару признавался, что не разбирается в экономике, заявляя, что полностью доверит финансово-экономическую сферу профильному министру и не будет вмешиваться в его работу. Выбранный им на эту должность экономист Паулу Гедес называл в числе приоритетов своей работы на посту министра экономики реформирование системы пенсионного страхования и ускорение темпов приватизации в Бразилии. По его мнению, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест.