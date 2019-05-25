Не только в России: как Греция обманула Европу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался в интервью, что до сих пор мучается чувством вины из-за Греции. В 2001 году, вступая в еврозону, Афины подделали необходимую для этого статистику. Между тем в России также есть проблемы с подсчетом статистики. На этой неделе Росстат отозвал опубликованные данные о состоянии промышленного производства. Высокий рост показателя удивил даже главу Минэкономразвития Максима Орешкина , который пообещал сделать «оргвыводы».

Греция вступила в еврозону, подделав в 2001 году необходимые для этого документы. Такое признание сделал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild.

«Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», — сказал он.

«До сих пор упрекаю себя в этом: будучи министром финансов (Люксембурга в 1989-2009 годах), я был против того, чтобы независимые европейские статистические ведомства оценивали данные, которые предоставляют государства. Теперь мы это поменяли, теперь Евростат может в каждой стране ЕС все проверить. Европа в состоянии учиться на ошибках», — добавил Юнкер.

По его словам, «валютный союз должен быть надежнее брака, иначе никто не будет в него верить».

«Именно поэтому перед тем, как принимать страну в зону евро, нужно проверять все тщательнее, чем проверяли раньше», — отметил Юнкер.

Это не первый скандал с подсчетом статистики в Греции.

Так, издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии ранее писало, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность. В частности, статистические данные были подделаны в 1981 году для вступления в Евросоюз. Выяснить это удалось лишь девять лет спустя.

Вопросы к подсчету статистики в Греции несколько раз возникали и после вступления страны в ЕС.

Начиная с 2003 года Греция несколько раз пересматривала ВВП. Еврокомиссия тогда требовала от руководства страны привести методы оценки экономики к нормам Евростата. В 2006 году европейское статистическое агентство пришло к выводу, что Греция занижает рост своей экономики и на самом деле рост ВВП страны на 25% выше, чем считает национальная служба.

Амелиа Торрес, занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря еврокомиссара по экономике и денежной политике ЕС, заявляла, что в случае с Афинами необходим беспрецедентный пересмотр, тогда как обычно пересмотр может составлять 1-2%.

«Пересмотренный ВВП будет включать в себя доходы от нелегальной активности, в том числе от контрабанды сигарет и алкоголя, проституции и отмывания денег», — заявил тогда руководитель национальной статистической службы Греции Манополис Контопиракис.

Грецию также ловили на фальсификации статистических данных об уровне ее госдолга. Так, в начале 2010 года Еврокомиссия выяснила, что власти Греции сфальсифицировали финансовую статистику за 2009 год. Дефицит госбюджета этой страны вместо заявленных 6% (что уже вдвое превышало требования) тогда составил 12,7% ВВП.

Позже такой беспрецедентный уровень госдолга спровоцировал кризис суверенной задолженности еврозоны в 2010-2014 годах. При этом последовавший за этим кризис едва не привел к распаду зоны евро.

МВФ и Евросоюзу пришлось активно кредитовать Грецию. Афины в обмен были вынуждены пойти на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат.

При этом, если по кредитам МВФ Греция уже расплатилась, то с ЕС стране еще предстоит рассчитываться.

Соглашение с европейскими кредиторами, заключенное Грецией в прошлом году, отсрочивает выплаты по кредитам на общую сумму 96 млрд евро, что соответствует 40% общего долга страны, до 2033 года, а также продлевает срок выплат по ряду других кредитов.

Особенности национального подсчета

Между тем в России также есть проблемы с подсчетом статистики. Эксперты подозревают Росстат в статистических манипуляциях.

На этой неделе стало известно, что Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе — апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — поясняли в Росстате.

Таким образом, согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как подсчитало ранее статистическое ведомство.

Статистика, которую опубликовал Росстат по промпроизводству, вызвала вопросы даже у чиновников. Так, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что он был удивлен данными Росстата по промышленному производству, назвав допущенные ошибки «недопустимыми» и пообещав сделать «оргвыводы».

При этом Росстат в этом году уже уже третий раз попадает под активную критику из-за своих подсчетов. Ранее статистическое ведомство критиковали за новый метод подсчета ВВП, который позволил с помощью статистики после пересчета добиться роста экономики более чем на 2% в прошлом году.

Экспертов тогда поразил рывок стройки, который главным образом и обеспечил ускорение темпов роста ВВП. После переоценки ведомство насчитало, что объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%.

Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов тогда назвал новые цифры по строительству «скандальными».

Позже эксперты критиковали и новую систему Росстата по подсчету реальных доходов граждан.

В апреле этого года Росстат опубликовал данные о доходах россиян, пересчитанные по новой методике. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%. Это позволил сделать учет сезонных заработков россиян, арендных платежей и нестабильных источников доходов. По словам экспертов, реальной картины новая методика не дает.