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Названы самые дорогие города для свиданий 

Lenta.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Столица Швейцарии Цюрих стала самым дорогим городом для романтических встреч. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank.
Было подсчитано, что за билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пару стаканов пива и поездку в такси придется выложить 200 евро.
В пятерку также вошли Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов), Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов). Москва заняла 37-ю строчку с чеком в 71 доллар (около 4500 рублей).
В октябре 2018 года Mastercard выбрала самые дорогие для путешественников города мира. Эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день, за ним следует Париж (301 доллар), далее Сингапур (286 долларов), Пхукет (239 долларов) и Пальма-де-Майорка (220 долларов).
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