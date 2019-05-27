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На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией 

Р-Спорт + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу, однако из-за конфликта с Россией, всю прибыль получает Белоруссия.
При этом он отметил, что Украина еще в 2014 году была готова пустить первый поезд из Европы в Китай, однако этого не произошло из-за госпереворота.
"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию", — рассказал Червоненко.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что европейские предприниматели в личных беседах часто удивляются действиям украинских властей, и не понимают, почему Киев упускает огромную прибыль.
"Меня подозвал один, известный в мире логистики (француз. — Прим. ред.), в Париже, говорит: "Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?". И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный "Шелковый путь", доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов", — добавил политик.
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева.
В последнее время торговый оборот между странами снизился: за первый квартал этого года — на четыре процента в годовом выражении. При этом экспорт из России на Украину все же увеличился на полпроцента, однако импорт с Украины упал более чем на десять процентов.
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Экономика , Правительство Украины
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