Минтруд предложил ввести надбавку чиновникам

Министерство труда РФ предложило доплачивать российским чиновникам 30% оклада за наставничество.

По данным пресс-службы ведомства, надбавка к зарплате ждёт наставников, чья работа будет оценена как безупречная и эффективная, то есть, будут признаны её результаты, а ему выражена благодарность. Таким образом, Минтруд предлагает стимулировать чиновников к более усердному труду.

Согласно проекту постановления, федеральный бюджет не понесёт дополнительных убытков. Сейчас проект находится на согласовании с федеральными органами власти.