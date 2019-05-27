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Минтруд предложил ввести надбавку чиновникам 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство труда РФ предложило доплачивать российским чиновникам 30% оклада за наставничество.
По данным пресс-службы ведомства, надбавка к зарплате ждёт наставников, чья работа будет оценена как безупречная и эффективная, то есть, будут признаны её результаты, а ему выражена благодарность. Таким образом, Минтруд предлагает стимулировать чиновников к более усердному труду.
Согласно проекту постановления, федеральный бюджет не понесёт дополнительных убытков. Сейчас проект находится на согласовании с федеральными органами власти.
Ранее News.ru писал о том, что кабмин внёс в Госдуму законопроект о введении механизма квотирования вредных выбросов в атмосферу. Крупный бизнес выступил против ограничений на загрязнение атмосферы.
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