Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.

Он также призвал правительство страны "подождать" с объявление дефолта.