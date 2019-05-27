Последствия дефолта на Украине оценили в Раде 

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.
Он также призвал правительство страны "подождать" с объявление дефолта.
Рабинович подчеркнул, что Украина находится в "безнадежной долговой яме" из-за Международного валютного фонда.
Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.