Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.25
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.15
71.66
Индексы и котировки Brent
69.26
+0.00 Золото
1287.24
+0.02 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1207
–0.0014
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.
Он также призвал правительство страны "подождать" с объявление дефолта.
Рабинович подчеркнул, что Украина находится в "безнадежной долговой яме" из-за Международного валютного фонда.
Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.
Газета.Ru: последние новости
Китай сделал ход в торговой войне с США Лавров предложил Зеленскому начать переговоры "по-христиански" Китай посылает сигналы США через СМИ
Экономика , Видео , Вадим Рабинович , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поддержал новый мегапроект на миллиарды рублей1
Ставки по вкладам идут вниз
Закредитованность россиян приняла мировой масштаб1
Глава Huawei пригрозил Трампу
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение