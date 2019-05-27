Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов

На 200 миллиардов: Путин поддержал новый мегапроект

Президент РФ Владимир Путин поддержал работу над проектом строительства глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. Как пишет «Коммерсант», стоимость проекта оценивают в 200 миллиардов рублей.

До 1 июля калининградские власти должны разработать и представить в Белый дом бизнес-план проекта. Правительство РФ до 1 сентября рассмотрит этот документ с точки зрения возможного участия государства и привлечения иностранных инвесторов.

Мощность порта может составить 48 миллионов тонн, а 50 миллиардов рублей на его строительство могут выделить из бюджета. В начале года губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал, что в рамках проекта планируют построить контейнерный терминал на 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и другие терминалы.

Источник «Коммерсанта» в международной судоходной компании заявил, что в Калининграде на собственной грузовой базы на такой объем контейнеров. По словам другого собеседника газеты, знакомого с ситуацией, порт, среди прочего, могут использовать для перевалки около пяти миллионов тонн минеральных удобрений (аммиачная селитра и калий) компании «Уралхим»

Загрузка действующего терминала компании в Петербурге близка к максимальной, но также у «Уралхима» есть два порта в Латвии. По словам источника издания, компания может построить терминал для удобрений в Калининграде, если будет решен вопрос с финансированием дорогостоящего (за 60-80 миллионов долларов) дноуглубления.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, предполагаемая мощность порта выглядит завышенной примерно в десять раз, а планы по контейнерам — экономически необоснованными, так как в России и Балтийском бассейне существует профицит таких мощностей. Он считает, что у проекта есть шансы, если власти региона при федеральной поддержке смогут привлечь грузовую базу.