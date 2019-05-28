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Медведев допустил расширение ЕАЭС 

News.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евразийский экономический союз может быть расширен. Однако для этого необходимо, чтобы страны, уже в него входящие соответствовали актуальной мировой повестке. А именно, развивали цифровую экономику, внедряли искусственный интеллект, занимались разработкой квантового компьютера.
«И [тогда] все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — пояснил премьер в интервью телеканалу «Россия-24».
Он добавил, что успешность ЕАЭС необходима для того, чтобы граждане стран объединения чувствовали себя более уверенно, сообщает ФАН.
Ранее News.ru писал, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать почётным председателем ЕАЭС. Предложение о новой должности появилось в связи с тем, что именно ему принадлежала идея создания союза, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Нурсултан Назарбаев , ЕАЭС
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