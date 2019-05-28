Медведев допустил расширение ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евразийский экономический союз может быть расширен. Однако для этого необходимо, чтобы страны, уже в него входящие соответствовали актуальной мировой повестке. А именно, развивали цифровую экономику, внедряли искусственный интеллект, занимались разработкой квантового компьютера.

«И [тогда] все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — пояснил премьер в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что успешность ЕАЭС необходима для того, чтобы граждане стран объединения чувствовали себя более уверенно, сообщает ФАН.