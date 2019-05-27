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Вероятность рецессии в России снизилась 

Финмаркет + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение ее роста, отмечается в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова. Это будет возможно при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители. При этом в документе отмечается, что риск рецессии в России всё же сохраняется из-за увеличения НДС в январе этого года и продолжающегося падения курса нацвалюты. Однако, уверены авторы доклада, по мере исчерпания влияния первого фактора возможность возникновения рецессии постепенно снижается. Если в 1-м и 2-м кварталах 2019-го они оценивают ее в 20–25%, то в 3-м — уже в 5–10%, пишут "Известия".
Между тем Росстат уже зафиксировал снижение темпов роста ВВП. По предварительным данным Федеральной службы госстатистики, в 1-м квартале 2019 года показатель увеличился лишь на 0,5% к тому же периоду 2018-го. Эта оценка оказалась хуже прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, которые ожидали роста ВВП в январе–марте на 0,8 и 1–1,5% соответственно. Согласно же оценке РЭУ, в апреле–июне этот показатель достигнет 1,97% в годовом выражении, а в июле–сентябре — 1,39%.
Тем временем с выводами авторов доклада согласны не все. Так, профессор РАНХиГС Юрий Юденков считает, что причин для замедления российской экономики сейчас не наблюдается. По его словам, в настоящее время в стране активно кредитуется промышленность и реализуются национальные проекты, которые и выступают залогом роста ВВП. Однако к факторам риска рецессии эксперт относит расширение санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление отечественной экономики. Прежде всего речь идет о блокировке счетов наших государственных банков за рубежом, сказал Ю. Юденков.
Дальнейшее развитие экономики также зависит и от цен на нефть, отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По мнению аналитика, Россия до сих пор продолжает сидеть на нефтяной игле, а импортозамещение пока идет довольно медленно. Поэтому вероятность наступления рецессии в 3-м квартале выше, чем прогнозируют в РЭУ им. Г. В. Плеханова, считает эксперт. По его оценке, она составляет около 20%. А если стоимость «черного золота» на товарно-сырьевом рынке упадет, то риск замедления темпов роста ВВП вовсе может повыситься до 30–40%, отметил Р. Блинов.
Чтобы избежать рецессии, необходимо изменить экономическую модель России, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По мнению эксперта, в настоящее время необходимо развивать обрабатывающую промышленность и частный бизнес. Первые и основополагающие шаги в этом направлении — снижение налоговой нагрузки и тотальная приватизация (кроме стратегически важных добывающих и оборонных предприятий) государственных компаний.
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Экономика , Никита Исаев , Росстат , ЕС , Минэкономразвития , Центральный банк России , РАНХиГС , газета "Известия"
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