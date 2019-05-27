Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку

Объем российского экспорта плавно приближается к досанкционному уровню. Если в 2013 году наш экспорт составлял 2,74% от мирового, то сейчас — 2,4%. Однако эксперты считают, что в ближайшее время рекордов ждать не стоит. В основном этот рост происходил за счет продажи сырья. При этом потенциал наращивания экспорта услуг «фактически исчерпан», констатируют эксперты РАНХиГС

Объем российского экспорта почти приблизился к досанкционному уровню. Так, в 2013 году он составлял 2,74% от мирового. После введения санкций против нашей страны началось постепенное сокращение его доли. В 2016 году она уменьшилась до 1,79%. Потом медленно начала расти. По данным за 2018 год, вклад России в мировую торговлю составил уже 2,4%.

Если посмотреть в абсолютных цифрах, то в 2013 году российский экспорт был почти $600 млрд, через три года работа экспортеров с внешними рынками сжалась до $340 млрд В 2018 году российский экспорт вырос до $520 млрд Из этой суммы экспорт товаров в прошлом году составил $452,1 млрд, экспорт услуг — $64,7 млрд

Однако приближение показателей по экспорту к докризисным значением не вызывает у экспертов никакого оптимизма, скорее наоборот, опасения и тревогу.

Теперь аналитики говорят о том, что потенциал роста российского экспорта достиг своего «потолка».

Существует вероятность замедления роста экспорта услуг после достижения докризисных объемов 2013 года, говорится, в частности, в обзоре РАНХиГС «Внешний оборот услуг в 2018 году: рост экспорта». В отчете эксперты подробно анализируют экспорт услуг России.

Отстаем от ЕС

Так, один из «китов» российского экспорта услуг — транспортные услуги. Они сохраняют доминирующую роль в структуре российского экспорта услуг — 34%, однако потенциал их наращивания фактически исчерпан, утверждается в обзоре.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития , эта сфера в значительной мере связана с ценами на топливо, а в этом году есть риски замедления роста цен на энергоносители.

Экспорт транспортных услуг Россия действительно можно наращивать лишь до определенного уровня, соглашается директор по макроэкономике «Эксперт РА» Антон Табах . В частности, все новые инфраструктурные проекты — как, например, китайский проект Шелкового пути пройдут в обход России, а переформатирование Северного Морского займет время.

Напомним, соглашения о сотрудничестве по проекту Шелкового пути в Европу были заключены со 124 странами. Россия тоже подписалась на новый Шелковый путь. Но договориться о совместном строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань так и не получилось. Между тем этот проект еще в 2013 году рассматривался как часть Шелкового пути. В последнее время российские чиновники говорят об особом интерес к идее Китая по реализации «Ледяного Шелкового пути».

Между тем, по словам Кнобеля, например, в странах ЕС доля транспортных услуг в структуре экспорта услуг — менее 20%.

При этом доли в российском экспорте двух наиболее технологичных сфер услуг — «телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (8,1%) и «платы за пользование интеллектуальной собственностью» (1,4%) — значительно отстают от аналогичных показателей ЕС, где они составляют 14% и 7,7% соответственно, говорится в обзоре.

Продаем больше, а получаем меньше

С товарным экспортом также не все так радужно. После введения санкций против нашей страны структура его действительно несколько изменилась в лучшую сторону. Так, заметно выросли доходы от продажи продовольствия — +54% по сравнению с 2013 годом, то есть с $16 до $25 млрд Также увеличился и экспорт металлов. Выручка от их продажи увеличилась с $40 млрд до $45 млрд за санкционные годы, отмечается в обзоре компании «ФинЭкспертиза» «Развитие российского экспорта в период санкций: итоги и перспективы».

Однако в целом кардинальных изменений в структуре товарного экспорта за годы санкций не произошло. В товарной структуре российского экспорта основу (примерно 2/3) составляет продукция топливно-энергетического комплекса.

При этом цены на основные энергоносители к концу 2018 года так и не достигли уровня 2013 года.

Так, если в 2014 году цены на нефть марки Brent держались выше уровня $100 за баррель, то сейчас они находятся вблизи $70.

В результате по итогам 2018 года выручка от продажи сырой нефти оказалась на 25,7% ниже, чем в 2013 году — $129 млрд

«В физическом объемы мы сегодня мы продаем нефти больше, чем в 2013 году, но в стоимостном выражении получаем за нее существенно меньше», — отмечается в исследовании «ФинЭкспертизы».

Такая же ситуация и с нефтепродуктами. Так, объем продаж уже достиг досанкционного уровня, но выручка так и не превысила $100 млрд, как это было в 2013 году.

При этом, как отмечалось в обзоре, в структуре экспортных поставок России особого внимания заслуживает рынок вооружений. Традиционно наша страна занимает втрое после США место на глобальном рынке вооружений, намного превосходя остальные страны. По мнению авторов исследования, есть риск, что сейчас Россия достигла «потолка» и вскоре начнет терять свои позиции и в этой области. Среди причин стагнации российского военного экспорта авторы исследования называют ужесточение санкций и рост конкуренции.

«В условиях санкционного рынка для России наращивание экспорта вооружения видится трудновыполнимой задачей, с учетом того, что с 2013 года наша страна потеряла некоторые рынки сбыта, в то время как США наращивали объемы экспорта своего вооружения», — говорит Ирина Ланис, аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, по мнению Владимира Рожанковского, эксперта «Международного финансового центра», все же экспорт вооружения из России не достиг еще «потолка».