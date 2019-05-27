Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.43
$
64.63
72.15
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
69.16
–0.01 Золото
1285.33
–0.02 РТС
1284.06
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1198
–0.0024
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Белоруссия начала отправку загрязненной нефти в Россию 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Reuters
Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти, находящейся в трубопроводной системе «Дружба», на территорию России, говорится в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим».
Как отмечает компания, по состоянию на 0.00 27 мая 2019 года с белорусской территории было отправлено более 80 тыс. тонн некондиционной нефти.
«С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27.05.2019 с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории.
Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки.
Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. Новополоцкий НПЗ («Нафтан») работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут — Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.
Rambler News Service: последние новости
Депутат Рады оценил последствия возможного дефолта на Украине Путин назвал необходимым бороться с «несуразными» проверками бизнеса Белоруссия оценит ущерб из-за поставок Россией некачественной нефти через месяц
Комментарии2
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новак прокомментировал угрозы США «Северному потоку-2»
Кремль отреагировал на заявления о дефолте на Украине
В России отменили роуминг3
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынку жилья пообещали болезненный год
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение