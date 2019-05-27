Белоруссия начала отправку загрязненной нефти в Россию

Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти, находящейся в трубопроводной системе «Дружба», на территорию России, говорится в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим».

Как отмечает компания, по состоянию на 0.00 27 мая 2019 года с белорусской территории было отправлено более 80 тыс. тонн некондиционной нефти.

«С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27.05.2019 с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории.

Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки.

Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. Новополоцкий НПЗ («Нафтан») работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут — Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.