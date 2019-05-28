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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию 

News.ru + ещё 14 6 часов назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в Белоруссии по маршруту станция «Мозырь» — Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за 1 тонну нетто, нефтеперекачивающая станция «Кобрин» — Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.
Белоруссия 24 мая начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» накопленной загрязнённой хлоридами нефти. По информации концерна «Белнефтехим», отправлено уже более 80 тысяч тонн, писал News.ru.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что возвращённую нефть будут «доводить до стандартных условий». По его словам, что Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти, с территории Польши — в четыре раза меньше.
Проблема с качеством нефти в «Дружбе» возникла в апреле, когда загрязнённое хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу.
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Комментарии1
Экономика , Дмитрий Козак
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