Число безработных в России снизилось за неделю на 2,2%

Число безработных в России за неделю с 15 по 22 мая 2019 года снизилось на 2,2% — до 769,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Снижение численности безработных наблюдалось в 74 регионах. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Вологодской, Ленинградской, Магаданской, Сахалинской, Челябинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Карелия, Северная Осетия — Алания, Пермском крае. Рост численности безработных граждан наблюдался в 10 регионах. Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в республиках Тыва, Марий Эл, Ивановской, Курской, Псковской, Рязанской, Тверской областях. Численность безработных не изменилась в Пензенской области.