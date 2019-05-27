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Число безработных в России снизилось за неделю на 2,2% 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число безработных в России за неделю с 15 по 22 мая 2019 года снизилось на 2,2% — до 769,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Снижение численности безработных наблюдалось в 74 регионах. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Вологодской, Ленинградской, Магаданской, Сахалинской, Челябинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Карелия, Северная Осетия — Алания, Пермском крае.
Рост численности безработных граждан наблюдался в 10 регионах. Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в республиках Тыва, Марий Эл, Ивановской, Курской, Псковской, Рязанской, Тверской областях.
Численность безработных не изменилась в Пензенской области.
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