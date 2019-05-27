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Новак прокомментировал возможные санкции США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект "Северный поток — 2" реализуется по графику, комментировать возможные санкции можно только по факту, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы это слышим давно, что такие проекты разрабатываются… Давайте комментировать не слова, а факты. Проект строится и продолжает строиться в соответствии с утвержденным графиком", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока — 2".
"Мне трудно комментировать про риски", — добавил министр.
США неоднократно заявляли о намерениях ввести санкции в отношении "Северного потока — 2". В частности, на прошлой неделе об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.
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Экономика , Александр Новак , Владимир Зеленский , Рик Перри , Дональд Трамп , Владимир Путин
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