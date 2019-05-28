Почему Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Летом стороны намерены подготовить новую программу сотрудничества, заявил Александр Данилюк , назначенный 27 мая секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — заявил Данилюк в эфире телеканала«112 Украина» по итогам встречи президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ.

При этом, по словам главы СНБО, подписанная ранее программа помощи от МВФ stand-by продолжит действовать, а взятые кабмином и Верховной радой обязательства должны быть выполнены. Действующая программа с МВФ рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Ранее глава Национального банка Украины Екатерина Рожкова отмечала, что второй транш страна рассчитывает получить в июне этого года.

От миссии МВФ как раз и ждали соответствующего решения после оценки проводимых реформ в стране. Данилюк уточнил, что вопрос транша «касается уже решения совета директоров МВФ».

«Мы будем ждать результатов посещения Украины самой миссией, но важно следующее: сотрудничество продолжается, это важно как для граждан Украины, так и для инвесторов, » — подчеркнул он.

По мнению главы СНБО, новый транш Украина может получить «после формирования правительства либо после парламентских выборов». То есть летом или в начале осени. «Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы», — цитирует его УНИАН.

Речи Данилюка о плодотворном сотрудничестве Киева с МВФ звучат довольно странно, учитывая его биографию и совершенные ранее странные поступки.

Данилюк пришел в политику из финансового сектора, где работал до 2005 года. Сначала он стал советником премьер-министра Юрия Еханурова , а позже — внештатным советником президента Виктора Януковича . С 2010 года Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента . В 2014 году уже Петр Порошенко , будучи президентом, назначил его своим постоянным представителем в правительстве, позже — замглавы своей администрации. В правительстве Гройсмана Данилюк возглавил Минфин и активно участвовал в национализации «Приватбанка». Именно он в последние годы вел переговоры с МВФ и, возможно, именно этим объясняется «живучесть» чиновника при любой власти.

Несмотря даже на громкий скандал, разразившийся в 2018 году. Накануне переговоров с ЕС Данилюк решил поделиться с международными партнерами информацией. По данным украинских СМИ, большой группе послов стран Большой семерки он писал о том, что ему не дают работать на Украине, и жаловался на премьера Гройсмана. При этом обращение было отправлено международным партнерам накануне визита Гройсмана в Брюссель. В СМИ тогда высказывалась версия о том, что таким образом Данилюк пытался представить себя жертвой политических репрессий на фоне скандала с расследованием происхождения его средств.

Тогда Рада проголосовала за увольнение политика с поста министра финансов. «Мне инкриминируют то, что я вынес, как говорится, „сор из избы“. Выражение настолько нам несвойственно, что у него нет украинского аналога», — говорил он, выступая перед голосованием.

Это не помешало впоследствии Данилюку продолжить политическую карьеру. Во время президентских выборов в Украине он был советником Владимира Зеленского, и многие его тогда называли «ответственным вообще за все». Ходили слухи, что Данилюк может быть назначен главой МИД или главой Нацбанка, но президент решил иначе.

В стране вопрос продолжения сотрудничества с МВФ рассматривается лишь с одной возможной альтернативой: кредит или дефолт. Причем сторонники есть и у первого, и у второго варианта. Отказаться от работы с кредиторами и объявить банкротство призывали недавно вступившего в должность Зеленского и депутаты Верховной рады, и эксперты-политологи, и олигарх Игорь Коломойским, с именем которого связывают политическую карьеру самого президента Украины.

По данным Минфина страны, общий долг Украины на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен. Эта сумма равна почти трем годовым бюджетам Украины

В 2019 году объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд — в иностранной валюте. Денег этих, кроме как из нового займа, взять неоткуда, а очередной пик платежей совсем скоро — $2 млрд нужно отдать уже в сентябре.

«Нам нужно сотрудничать с МВФ для того, чтобы увеличить наш рост ВВП, чтобы иметь сильную экономику, и тогда уже можно будет отказываться от сотрудничества с МВФ», — заявил ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формировании нового правительства.

Ранее советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уже заявил, что для покрытия «выплат по долговым облигациям» у Киева есть «резервы ЕКС и „подушка безопасности“ в более $20 млрд золотовалютных резервов».

В интервью «Интерфакс-Украина» он заявил, что страна сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала, а без сотрудничества с МВФ никак не привлечь средства от ЕС и Всемирного банка . «Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей», — заверил он.

Согласно исследованию Международного финансового института, реформы с 2014 года были впечатляющими, но их недостаточно, чтобы позволить Украине получить доступ к рынкам капитала без МВФ.

А при прогнозируемом на 2020 год разрыве финансирования в размере $2 млрд Украине потребуется последующая программа МВФ для его преодоления, уверены эксперты.

Продолжение сотрудничества с фондом для Украины означает дальнейшее исполнение непопулярных у населения реформ, пр этом цены на энергоресурсы и продукты вряд ли стабилизируются — инфляция при сильно ослабленной экономике страны будет и дальше прогрессировать, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов