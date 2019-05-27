Хищники рыночной экономики

Россия была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для отечественных и иностранных инвесторов. О мерах, призванных помочь стране оставаться привлекательным финансовым центром, напомнил, в частности, президент РФ В. Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в январе 2019 года. Среди обозначенных мер — постоянная работа над улучшением инвестклимата, оперативное реагирование власти на запросы и проблемы предпринимателей, формирование постоянно действующего механизма улучшения деловой среды на всем пространстве страны.

Благоприятный инвестиционный климат характеризуется не только качеством государственных процедур: от скорости регистрации предприятия до легкости подключения к коммуникациям. Оценивая все риски, связанные с инвестированием в проекты на территории страны, представители бизнеса обращают особое внимание на гарантии по защите от правонарушений в экономической сфере, на то, как государство реагирует на выходящие из правового поля действия недобросовестных лиц и компаний.

И здесь необходимо отметить среди других мер качественную и успешную работу российских правоохранительных органов . Количество выявляемых преступлений в экономической сфере за последние несколько лет заметно выросло. Следственные органы наработали огромный опыт по сбору доказательной базы, предоставленные ими в суд доказательства регулярно ложатся в основу громких резонансных дел, привлекающих большое общественное внимание. В свою очередь, суды, внимательно оценивая позицию, представленную следствием и оставаясь независимым органом, берут на себя ответственность за вынесение обоснованных решений.

Среди громких процессов, разбирательство в судах по которым шло несколько месяцев, а иногда и лет, отметим дело бывшего совладельца "Экопромбанка" Владимира Нелюбина. Ленинский районный суд Перми признал экс-депутата краевого парламента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничестве в особо крупном размере. Он обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. и еще 7 млн руб. — у вкладчицы банка индивидуального предпринимателя Зайцевой. Как пишут СМИ, Нелюбин вместе со своим партнером оформил заявку на открытие кредитной линии, после этого по подложным приходно-кассовым ордерам деньги в несколько приемов формально были обналичены и переведены на другие счета. Действия Нелюбина, как считает гособвинение, привели банк к банкротству. Суд, беспристрастно рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . Приговор был оглашен 20 мая. Бизнесмена взяли под стражу прямо в зале суда.

В конце декабря прошлого года, как пишут СМИ, Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор работникам АО " Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" , которые, используя служебное положение, похитили у оборонного предприятия 222 миллиона рублей. Следствием и судом установлено, что мошенники, используя свое служебное положение, систематически представляли руководству АО "ПО "Севмаш" и 1059-му военному представительству минобороны на подпись фиктивные контракты, расчетно-калькуляционные материалы, а также технические акты. Судом была проделана серьезная профессиональная работа по изучению внушительного количества финансовых и технических документов. Семеро работников (в том числе бывших) предприятия признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, им назначено наказание в виде лишения свободы максимальным сроком 9 лет. Суд также удовлетворил гражданский иск АО "ПО "Севмаш", обязав осужденных в солидарном порядке возместить причиненный материальный ущерб в размере более 215 млн рублей.

Эффективная борьба с экономическими преступлениями повышает доверие к легальному бизнесу

В Комсомольском районном суде Тольятти в настоящее время слушается уголовное дело о хищении 86 млрд рублей в ОАО "Тольяттиазот" . Обвиняемыми по делу проходят совладельцы "ТОАЗа" — Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев , владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор швейцарской фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Их так же, как и упомянутых выше "деятелей", подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как пишут журналисты, в 2008-2011 гг. основная продукция завода сначала продавалась аффилированному "ТоАЗу" швейцарскому дистрибьютору Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и распределялась между обвиняемыми через подставные офшорные фирмы. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Судебный процесс перешел в завершающую стадию перед вынесением приговора.

Кроме того, по данным СМИ, в 2013 и 2018 годах в отношении владельцев и руководителей ПАО "Тольяттиазот" были возбуждены еще два уголовных дела — о выводе активов с предприятия. В период с 2005 по 2010 год с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака N7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. — стократная разница. Покупателем заводского имущества выступило ООО "Томет", на 100% принадлежащая гонконгским офшорам, контролируемым мажоритарными акционерами ТОАЗа — Махлаями и Циви. При этом продавали они оборудование фактически самим себе.

Как пишут СМИ, таким же образом из ТОАЗа в 2010 г. было незаконно выведено метанольное производство: установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же ООО "Томет" за 132 млн руб. Для сравнения, проект аналогичной установки другого производителя метанола оценивался в 440 миллионов долларов.

Миноритарным акционерам ТОАЗа, а также самому предприятию незаконный вывод активов нанес гигантский материальный ущерб, ведь именно метанол и аммиак являются основными видами производимой химкомбинатом продукции.

Зачастую поведение нечистых на руку предпринимателей, стремящихся скрыть следы того или иного правонарушения, сводится к показной драматизации, скандализации хода процесса, искажению фактов, а также намеренному привлечению публичного внимания к делу. Как пишут СМИ, нынешнюю ситуацию в судах руководство "Тольяттиазота" расценивает как попытку рейдерского захвата завода. Но кого они хотят выставить рейдерами? Напомним, Следственный комитет РФ с 2012 года более пяти лет вел расследование этого дела, Генеральная прокуратура РФ осуществляла надзор и утвердила обвинительное заключение, и вот уже больше года оно рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти. И, несмотря на оказываемое давление со стороны подконтрольных подсудимым структур, рассмотрение идет строго с соблюдением всех процессуальных норм и прав всех участников процесса.

Качественная и последовательная работа правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями повышает доверие к легальному бизнесу и укрепляет имидж России как правового государства. И, безусловно, положительно сказывается на улучшении инвестиционного климата в России. Вот лишь несколько примеров масштабных проектов последнего времени, которые осуществляют международные концерны и крупные российские бизнес-структуры.

Завод полного цикла автогиганта Mercedes-Benz недавно построен в индустриальном парке "Есипово" в Московской области. Мощность предприятия — 25 тысяч машин в год, общая сумма инвестиций составила 19 млрд рублей. В конце апреля немецкий производитель автомобилей BMW заявил, что собирается подписать соглашение с минпромторгом по строительству собственного завода в России. По оценкам представителей концерна, мощность нового предприятия может составить около 35 тысяч автомобилей в год.

1,6 млрд рублей вложила немецкая фирма КНАУФ в строительство завода по производству аквапанелей — цементных плит, применяющихся в строительстве. Новое предприятие открылось в октябре прошлого года в Тульской области в городе Новомосковске. Продукция завода будет не только реализовываться в России, но и экспортироваться в страны ближнего зарубежья.

В Воронежской области началось строительство нового мясоперерабатывающего комбината ГК "Агроэко". Сумма инвестиций в проект составила 13 млрд рублей. Планируется, что доход бюджетов района и области в виде налоговых поступлений от работы предприятия составит около 140 млн рублей.

Крупный иностранный и отечественный бизнес видит основательные преимущества реализации своих проектов на территории нашей страны. Надежная правовая защита интересов инвесторов и эффективная борьба с экономическими преступлениями только укрепляет их уверенность в том, что в России можно и нужно работать.