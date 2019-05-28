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Китай подчинился американским санкциям 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
После вступления в силу санкций США Китай завершил закупки нефти у Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Кроме того, США решили не продлевать исключение на закупку иранской нефти для Индии, Турции, Южной Кореи и Японии. Все они подчинились требованиям американской стороны.
По оценке члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти страны, также как Тайвань Греция и Италия, приобретали в марте этого года 1,6 миллиона баррелей нефти в день.
Местные бизнесмены сообщили, что китайские компании, включая небольшие нефтеперерабатывающие заводы, которые, как надеялись предприниматели, заменят государственные предприятия, прекратили закупать иранскую нефть.
Ранее сообщалось, что, несмотря на сокращение экспорта из Венесуэлы и Ирана, рынку понадобится мало дополнительной нефти со стороны Организации стран —экспортеров нефти (ОПЕК) из-за роста поставок из США.
США ввели санкции, включающие запрет на закупку нефти, в отношении Ирана в 2018 году. Для восьми стран на полгода ввели исключения — Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции.
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Комментарии2
Экономика , ОПЕК
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