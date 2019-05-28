Требования времен СССР к бизнесу хотят отменить

Правительство России намерено отменить в 2021 году действие требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект «дорожной карты» по регуляторной гильотине.

По информации издания, соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в 2019 году.

В СССР работало много государственных предприятий сферы услуг, для которых разрабатывались те требования, которые действуют и по сей день. Однако, как отмечается в материале, многие из них наносят только вред современным предпринимателям.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал, что невозможно посчитать, сколько в общей сложности в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает девять тысяч.

Например, требование о том, сколько полосок должно быть на батоне сохраняется еще с советских времен.

Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но каждый год после появления системы оценки регулирующего воздействия блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на сумму 150 миллиардов рублей в год.

В правительстве намерены сохранить только полезные требования к предпринимателям, которые были приняты в СССР. Также их планируют объединить в новом нормативно-правовом акте.