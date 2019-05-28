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Требования времен СССР к бизнесу хотят отменить 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство России намерено отменить в 2021 году действие требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект «дорожной карты» по регуляторной гильотине.
По информации издания, соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в 2019 году.
В СССР работало много государственных предприятий сферы услуг, для которых разрабатывались те требования, которые действуют и по сей день. Однако, как отмечается в материале, многие из них наносят только вред современным предпринимателям.
Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал, что невозможно посчитать, сколько в общей сложности в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает девять тысяч.
Например, требование о том, сколько полосок должно быть на батоне сохраняется еще с советских времен.
Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но каждый год после появления системы оценки регулирующего воздействия блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на сумму 150 миллиардов рублей в год.
В правительстве намерены сохранить только полезные требования к предпринимателям, которые были приняты в СССР. Также их планируют объединить в новом нормативно-правовом акте.
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Комментарии
Экономика , Савва Шипов , Правительство РФ
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