Россиян утопят в наличности

Россиян «завалят» наличными

Центробанке уверены, что в будущем российская экономика, сохраняя курс на развитие, потребует нового объёма наличных денег, сообщает Ridus. Заявление выглядит сомнительным на фоне растущей доли безналичных платежей и падения реальных доходов населения.

По словам директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александра Лахтикова, новые наличные необходимы стране по причине роста отечественной экономики, увеличения денежных доходов населения, развития потребительского рынка, а также формирования населением накоплений в наличных деньгах. При этом на сегодняшний день монетизация экономики составляет «всего» 20%.

Заявление эксперта ЦБ может выглядеть сомнительным на фоне растущей доли безналичных платежей, говорят аналитики. Однако на самом деле противоречий в этом нет.

«Если коммерческие банки проводят активную кредитную политику, как в последние несколько лет в России, то тем самым они создают безналичные деньги, для которых нужны наличные», — заявил руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

При этом эксперт подчёркивает, что новые наличные также необходимы в связи с тем, что российские предприниматели из-за постоянных блокировок расчётных счетов вынуждены переходить на наличный расчёт.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя заявление Лахтикова, отметил, что слова чиновника о развитии потребительского рынка не идут вразрез со снижением реальных доходов населения, поскольку «рост денежной массы не означает реальное увеличение покупательской способности».

«Денег стало больше. При этом реальные доходы населения продолжают снижаться уже пятый год подряд», — заявил аналитик.

На вопрос, может ли увеличение денежной массы в стране, спровоцировать рост инфляции в стране, эксперты затруднились ответить категорично. По словам Евгения Удилова, всё зависит от целей, с которыми печатаются новые деньги.

«Если иметь в виду инвестиции, призванные повысить эффективность в экономике, то это может привести и к снижению цен. Если же напечатанные деньги просто идут в потребительский сектор, это действительно приведет к инфляционному скачку», — подчеркнул специалист.

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов предположил, что новые наличные понадобились ЦБ, чтобы отчитаться перед президентом о выполнении майских указов при отсутствии ощутимого экономического роста. По его словам, возможно в будущем так экономисты будут «поднимать» зарплаты россиян, по крайней мере в бюджетной сфере.