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ЕК может наложить штраф на Италию в размере 3 млрд евро 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Европейская комиссия (ЕК) может наложить на Италию штраф в размере 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС, заявил во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщило, что Брюссель может наложить на Италию дисциплинарные меры и штраф в 3,5 миллиарда долларов в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, а поступление соответствующего письма в минфине Италии ожидают к пятнице.
"Посмотрим, придет ли это письмо. Нас штрафуют за долги прошлого, требуя с нас 3 миллиарда евро" — заявил Сальвини в интервью радиостанции Rtl.
По словам Сальвини, "кто-то из Брюсселя во имя правил прошлого" требует от Италии трехмиллиардного штрафа и повышения налогов в сентябре в объеме 20 миллиардов.
"Вся моя энергия будет посвящена тому, чтобы изменить эти правила", — сказал вице-премьер.
Согласно апрельским данным Национального института статистики, уровень государственного долга Италии по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырастет до 132,2% с 131,4%.
В конце декабря Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям этого пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.
Перед этим правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Но после предупреждения от Брюсселя бюджет Италии был принят на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.
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Экономика , ЕС , Еврокомиссия , Минфин , Bloomberg
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