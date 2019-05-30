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Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В частности, в заявлении отмечается, что около 80 процентов от общего объема импорта нефтепродуктов на Украину осуществляется из России и Белоруссии, поэтому "ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран".
В апреле украинское правительство расширило санкции против России. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция. Москва в ответ ограничила поставки угля, бензина и дизельного топлива (их можно будет поставлять только по специальным разрешениям), а также запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и импорт многих украинских товаров, в том числе продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.
Таким образом, в АМКУ отметили, что ограничения со стороны России, а также необходимость поиска других источников поставок влияют на конкуренцию "на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети".
Также отмечается, что АМКУ сообщил о существующих угрозах в администрацию президента Украины, СНБО и кабинету министров.
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Комментарии1
Экономика , Правительство Украины , Антимонопольный комитет Украины
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