Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В частности, в заявлении отмечается, что около 80 процентов от общего объема импорта нефтепродуктов на Украину осуществляется из России и Белоруссии, поэтому "ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран".

В апреле украинское правительство расширило санкции против России. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция. Москва в ответ ограничила поставки угля, бензина и дизельного топлива (их можно будет поставлять только по специальным разрешениям), а также запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и импорт многих украинских товаров, в том числе продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.

Таким образом, в АМКУ отметили, что ограничения со стороны России, а также необходимость поиска других источников поставок влияют на конкуренцию "на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети".

Также отмечается, что АМКУ сообщил о существующих угрозах в администрацию президента Украины, СНБО и кабинету министров.