Переговоры больше не ведутся: Пакистан отказался от российского газа

«Газпром» проиграл тендер по поставкам сжиженного природного газа в Пакистан. Об этом сообщил начальник департамента газового холдинга Павел Одеров.

«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — приводит ТАСС слова Одерова.

Он отметил, что переговоры с Пакистаном больше не ведутся.

Одеров также рассказал, что «Газпром» создал рабочую группу по поставкам газа в Бахрейн, однако детально холдинг этим вопросом не занимается.

«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — сказал он.

В 2017 году «Газпром» вел переговоры о поставках газа с Бахрейном и Пакистаном. Между РФ и Пакистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ, однако договор стороны так и не подписали.