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Переговоры больше не ведутся: Пакистан отказался от российского газа 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Газпром» проиграл тендер по поставкам сжиженного природного газа в Пакистан. Об этом сообщил начальник департамента газового холдинга Павел Одеров.
«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — приводит ТАСС слова Одерова.
Он отметил, что переговоры с Пакистаном больше не ведутся.
Одеров также рассказал, что «Газпром» создал рабочую группу по поставкам газа в Бахрейн, однако детально холдинг этим вопросом не занимается.
«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — сказал он.
В 2017 году «Газпром» вел переговоры о поставках газа с Бахрейном и Пакистаном. Между РФ и Пакистаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ, однако договор стороны так и не подписали.
Экономика , Видео , Газпром , ИТАР-ТАСС
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