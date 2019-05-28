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Президент Чехии поддержал «Северный поток — 2» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чешский президент Милош Земан заявил о соответствии строительства "Северного потока — 2" национальным интересам страны, передает ТАСС.
По его словам, реализация проекта является для страны экономически выгодной.
"Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого [Польше] нельзя получить плату за транзит [российского сырья]", — сказал Земан.
Он добавил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны высказываться по поводу строительства газопровода, а также обратил внимание на то, что американский сжиженный газ на 30% дороже российского. Также президент подчеркнул нецелесообразность санкционных ограничений в отношении российской стороны.
"Самое меньшее, что [о них] можно сказать, так это то, что они не нужны. Они наносят ущерб [всем сторонам]", — заявил Земан.
Ранее представитель минэкономики Германии заявила, что страна не стала прислушиваться к мнению США по "Северному потоку — 2".
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Комментарии
Экономика , Милош Земан , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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