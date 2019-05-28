Президент Чехии поддержал «Северный поток — 2»

Чешский президент Милош Земан заявил о соответствии строительства "Северного потока — 2" национальным интересам страны, передает ТАСС.

По его словам, реализация проекта является для страны экономически выгодной.

"Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого [Польше] нельзя получить плату за транзит [российского сырья]", — сказал Земан.

Он добавил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны высказываться по поводу строительства газопровода, а также обратил внимание на то, что американский сжиженный газ на 30% дороже российского. Также президент подчеркнул нецелесообразность санкционных ограничений в отношении российской стороны.

"Самое меньшее, что [о них] можно сказать, так это то, что они не нужны. Они наносят ущерб [всем сторонам]", — заявил Земан.