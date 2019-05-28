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США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD.
США спустились на третью строчку, продержавшись на первой позиции один год. По словам авторов рейтинга, основными причинами, по которым американская экономика так быстро перестала быть самой конкурентоспособной в мире, заключаются в росте цен на топливо, ослаблении высокотехнологичного экспорта и колебании курса доллара.
В десятку самых конкурентоспособных экономик попали Гонконг, Швейцария, ОАЭ, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Россия заняла 45 место в рейтинге.
Согласно рейтингу, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), в 2018 году Россия заняла 43-е место, а на первой позиции оказались США.
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