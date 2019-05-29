Орешкин объяснил слова об уменьшении соцподдержки для роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия не будет ограничивать социальные выплаты, чтобы простимулировать рост ВВП. Так он прокомментировал свои слова об экономике Китая, где решили «жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос».

Речь идет о выступлении Орешкина на Столыпинском форуме, где министр отвечал на вопрос об особенностях развития Китая и высоких темпах роста экономики этой страны. Он упомянул, что Китай ограничил социальную поддержку, чтобы увеличить экономический рост.

«Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно, нет. Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами», — написал Орешкин.

Министр, ссылаясь на данные Всемирного банка , уточнил, что Китае по состоянию на 2015 год 372,8 млн, или 27,2%, населения жили на менее 5,5 доллара в день по паритету покупательной способности. В это же время в России таких людей было 3,9 млн, или 2,7% населения.

Также он добавил, что настоящий экономический рост происходит тогда, когда один и тот же коллектив через год или два делает на 10-20% больше, чем раньше, а не в том, что людям просто повысили зарплату или стало вдвое больше работающих людей. Для этого министр предлагает сконцентрироваться на выгодной кредитной политике и работе в прорывных направлениях.

Ранее мы сообщали, что Орешкин предложил искать дешевую рабочую силу за рубежом. Также он считает, что Россия должна ориентироваться на создание добавленной стоимости.