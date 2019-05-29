Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы

Россельхознадзор высказался о судьбе «подарков» из-за границы

Россельхознадзоре выразили несогласие с полным запретом на ввоз Россию мяса и молока, сообщает РИА Новости. Ограничения должны быть введены, считают в ведомстве, но необходимо знать меру.

Ранее отечественные производители мяса обратились к властям с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясо и молочную продукцию для личного пользования. В ассоциации объяснили свою просьбу рисками завоза вместе с заграничной едой возбудителей опасных болезней животных. Позже Минсельхоз РФ подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым сотрудники Россельхознадзора получат право уничтожать продукты животного происхождения при попытке ввезти их без разрешения и ветеринарного сертификата. В СМИ новость была преподана под заголовками о запрете россиянам ввозить «хамон и пармезан».

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что россияне по-прежнему смогут ввозить в страну до пяти килограммов продуктов в расчёте на одного человека, но "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты», — заявил руководитель ведомства.

По его словам, вопрос не стоит политизировать: усилия законотворцев направлены на то, чтобы урегулировать риски.