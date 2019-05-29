Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы

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Россельхознадзор высказался о судье «подарков» из-за границы 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
В Россельхознадзоре выразили несогласие с полным запретом на ввоз Россию мяса и молока, сообщает РИА Новости. Ограничения должны быть введены, считают в ведомстве, но необходимо знать меру.
Ранее отечественные производители мяса обратились к властям с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясо и молочную продукцию для личного пользования. В ассоциации объяснили свою просьбу рисками завоза вместе с заграничной едой возбудителей опасных болезней животных. Позже Минсельхоз РФ подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым сотрудники Россельхознадзора получат право уничтожать продукты животного происхождения при попытке ввезти их без разрешения и ветеринарного сертификата. В СМИ новость была преподана под заголовками о запрете россиянам ввозить «хамон и пармезан».
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что россияне по-прежнему смогут ввозить в страну до пяти килограммов продуктов в расчёте на одного человека, но "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".
«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты», — заявил руководитель ведомства.
По его словам, вопрос не стоит политизировать: усилия законотворцев направлены на то, чтобы урегулировать риски.
«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — подчеркнул Данкверт.
Комментарии46
Экономика , Видео , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , Минсельхоз , РИА Новости
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