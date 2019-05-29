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Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия и Аргентина обсуждают площадку для строительства АЭС большой мощности, сообщил журналистам сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Рабочая группа создана, и сейчас речь идет о подборе конкретного участка. Группа занимается тем, чтобы конкретизировать все вещи. Мы думаем, что здесь может быть очень серьезный прорыв", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как идет реализация проекта.
Ранее в рамках саммита G20 в прошлом году между Россией и Аргентиной был подписан документ о партнерстве в области мирного использования атомной энергии.
27-28 мая в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.
В соответствии с проектом итогового протокола, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, Россия и Аргентина подтвердили интерес к реализации совместных проектов в атомной сфере, в том числе по строительству АЭС большой мощности.
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