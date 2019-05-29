Эксперты предсказали новый экономический кризис

Россия испытала самое масштабное сокращение экономически активного населения более чем за 20 лет.

Экономически активное население с апреля 2016 года сократилось на 1,064 млн человек, что соответствует 1,4% общего объема. Для России это наиболее резкий спад в новом веке. Количество занятых в экономике за год снизилось на 908 тыс. человек (-1,26%).

Количество безработных за год снизилось на 156 тыс. человек (-4,2%), что само по себе неплохо. При этом количество официально зарегистрированных безработных выросло на 59 тыс. человек (7,8%). Их количество выросло впервые с кризиса 2015 года.

Кроме того с апреля 2018 года потребность предприятий в работниках выросла на 2,9%. Это самый низкий уровень роста показателя с кризиса 2015 года. Ослабление спроса на трудовые ресурсы происходит на фоне сокращения количества занятых в экономике.

Отрицательная динамика изменений темпов роста потребности в работниках часто предшествует экономическому спаду. Аналитики приходят к выводу, что изменения рынка труда свидетельствуют о надвигающемся новом экономическом кризисе, пишут «Новые известия».