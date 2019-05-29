Венгрия получила «чистую» нефть по «Дружбе»

Игорь Демин. «Чистая» нефть дошла до приемо-сдаточного пункта в Венгрии из России по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти»

«Сегодня, в 16.45 мск, несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) Фенешлитке (Венгрия)», — передает его слова ТАСС.

К прокачке кондиционной нефти Венгрия приступила в среду утром.

Накануне возобновились поставки нефти по «Дружбе» в Чехию.

В понедельник сообщалось, что Белоруссия начала транспортировку по «Дружбе» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти. За три дня было вытеснено более 80 тыс. тонн.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти, после чего Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, остановился и транзит сырья в Европу.