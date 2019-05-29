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Белоруссия вернула России по «Дружбе» 163 тысячи тонн «грязной» нефти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Белоруссия откачала по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча", расположенной в Брянской области, 163 тысячи тонн накопленной загрязненной хлоридами нефти, говорится в сообщении "Транснефти".
"Реверсом из Белоруссии на Унечу откачено на 0.00 (мск) 163 тысячи тонн", — отмечает компания.
Белоруссия с 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами нефти.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти.
Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая — на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.
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