«А государство куда смотрит?»

На недавней встрече президента Владимира Путина Борисом Титовым бизнес-омбудсмен поднял проблему несправедливого уголовного преследования в отношении предпринимателей. Глава государства обещал проанализировать ситуацию. На данный момент преступлений, связанных с бизнесом, раскрывается довольно много и чаще всего речь идет о мошенничестве. К сожалению, этот вид противоправных действий крайне негативно сказывается на формировании инвестиционного климата в России. О том, как с ним борются правоохранительные органы — в материале «Ленты.ру».

Строители и депутаты

В марте 2019 года президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говорил о том, что в стране разворачивается работа по реализации национальных планов инфраструктурного развития. «Считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов», — подчеркнул глава государства. При этом особую озабоченность президент тогда выразил в отношении проблемы обманутых дольщиков, которые отдали нерадивым строителям свои кровные деньги, а взамен не получили ничего. «Мы не можем дальше продолжать такую практику. Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит?"», — сказал Владимир Путин.

К началу 2019 года число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло до 98,5 тысячи. За 2018 год число случаев мошенничества с недвижимостью увеличилось на 20 процентов. На рынке признаки мошенничества имеет каждая четвертая сделка! Где оказались деньги дольщиков? Разумеется, в офшорах. Привлекательна ли отрасль для иностранных инвесторов? Вряд ли! Вот почему не только, и даже не столько пресловутые санкции, заставляют иностранцев сворачивать строительный бизнес в нашей стране — слишком велики риски.

А уж громкое дело сенатора Рауфа Арашукова вроде бы точно не придает инвестиционной привлекательности России. Как известно сенатору вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз» , который похитил у «Газпрома» природного газа на 30 миллиардов рублей. Но зададимся вопросом — а лучше бы было, если бы сенатора не обличили? Конечно нет. Не процессы над мошенниками делают страну непривлекательной, а их отсутствие.

Не такое же громкое, но не менее непривлекательное дело рассматривалось в Перми в отношении бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, бывшего депутата краевого заксобрания. Ленинский суд Перми признал виновным экс-депутата в мошенничестве в особо крупном размере. Народный избранник похитил около 215 миллионов рублей. Кроме того, господин Нелюбин прихватил еще 7 миллионов рублей у вкладчицы банка Зайцевой. Следствию удалось доказать, что краевой парламентарий вместе с подельниками подал заявку на открытие кредитной линии. Далее, используя подложные приходно-кассовые ордера, обналичил деньги и перевел их на другие счета, что привело банк к банкротству. Можно ли работать в стране, где кредитная организация так легко может стать жертвой мошенничества? Вряд ли! Суд приговорил Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . И именно это обстоятельство позволяет с оптимизмом смотреть в будущее!

Тольяттинский кейс

Больше года в Комсомольском районном суде города Тольятти Самарской области проходит судебный процесс против бывших совладельцев компании «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Владимира и Сергея Махлаев. Кроме них, уголовное дело возбуждено против бывшего генерального директора этого предприятия Евгения Королева . Вместе с ними обвиняются владелец Ameropa AG Андреас Циви и руководитель швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Следствие обвиняет предпринимателей в мошенничестве в особо крупном размере. Важно заметить, что процесс идет в заочной форме, поскольку все обвиняемые скрываются в Европе и США. Слушания по делу уже вышли на финишную прямую — скоро ожидается приговор.

По версии государственного обвинения схема хищения была столь же проста, сколь и эффективна. Цель мошенничества заключалась в том, чтобы просто завладеть выручкой предприятия. В период с 2008 по 2011 годы продукцию ТОАЗа продавали только и исключительно швейцарскому дистрибьютору компании Nitrochem, которой управлял Беат Рупрехт-Ведемайер. При этом цены были существенно занижены относительно рынка. Далее продукцию продавали уже по нормальным, рыночным ценам по всему миру, а разницу участники этой незатейливой схемы делили между собой и отмывали через подставные офшоры.

Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере почти 85 миллиардов рублей был присвоен членами организованной группы. Причем, как заявляют представители «Уралхима» , преступная схема начала действовать еще в 90‑х годах, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля на предприятии совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который проходит по делу в качестве обвиняемого.

Всего таким образом было похищено и присвоено 85 миллиардов рублей. Весьма интересно, что, по версии стороны обвинения, корни преступной схемы уходят в далекие «приватизационные» 90-е годы. Именно тогда Владимир Махлай стал устанавливать контроль над ТОАЗом, в этом ему активно помогал Феликс Циви.

Сопротивление расследованию

Адвокаты обвиняемых подняли шум в средствах массовой информации, пытаясь таким образом повлиять на решение суда. В качестве оборонительной стратегии защиты была выдвинута версия о том, что государство проводит по отношению к их клиентам политику рейдерского захвата, то есть скопом обвиняют всю правоохранительную систему страны. Тут стоит заметить, что следствие вело расследование в течение долгих пяти лет, за ним осуществляла надзор Генеральная прокуратура Российской Федерации . Она же и утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, который идет без каких-либо процессуальных нарушений — по свидетельству наблюдателей, суд учитывает права всех сторон по делу.

Однако вряд ли стратегия защиты сработает — обвинение предоставило суду свидетельства того, что ТОАЗ был полностью аффилирован с Nitrochem Distribution AG. Следствию удалось изъять информацию на электронных носителях ТОАЗ, доказывающих, что Махлаи являются номинальными директорами оффшорных компаний, через которые выводились средства предприятия в Тольятти. Именно они посылали просьбы в банк о представлении их интересов на годовых собраниях акционеров.

Северодвинская история

О чем может идти речь, когда мошенничество выявляется в святая святых — оборонных предприятиях. «Российская газета» пишет о деле вокруг производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие» (СМП). В декабре 2018 года Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор работникам этого предприятия. Мошенники от оборонного комплекса похитили у родного завода 222 миллиона рублей. Суд установил: менеджеры предприятия, используя свое служебное положение, в течение долгого времени представляли руководству производственного объединения «Севмаш», а также руководству 1059-го военного представительства Минобороны фиктивные контракты, расчетно-калькуляционные материалы и технические акты.

Суд исследовал колоссальное количество финансовых и технических документов, в результате чего семеро работников СМП были изобличены как мошенники, похитившие суммы в особо крупных размерах. Приговор: лишение свободы с максимальным сроком 9 лет. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск «Севмаша» о взыскании в солидарном порядке ущерба в размере более 215 миллионов рублей.

Остается задать вопрос — насколько может быть инвестиционно привлекательной страна, в которой владельцы бизнеса воруют сами у себя и у своего родного государства? Однако только усиление борьбы правоохранительных органов с мошенниками, свидетелями которой мы сегодня являемся, может вернуть нашей стране имидж привлекательной страны наравне с мерами по поддержке предпринимательства и политики контроля за силовиками.