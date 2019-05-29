Война с хамоном: кому запретят ввоз

Глава Россельхознадзора призвал не доходить до абсурда в вопросах введения запрета на ввоз мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей. Хамон и пармезан в багаже может быть, но до 5 кг и только из тех стран, где эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в норме.

Ограничения на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей могут быть, однако запрет не должен быть тотальным, уверен глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — заявил Данкверт во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе (цитата по ТАСС).

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел», — отметил он, добавив, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема и подобные запреты действуют «во всех цивилизованных странах».

Правда, не обратил внимание на то, что в России с 2014 года действует продуктовое эмбарго на ввоз продуктов питания из ряда стран мира, в том числе ЕС , США и Австралии, из-за чего единственный легальный канал поставок любимых россиянами хамона и пармезана в родные пенаты — это в собственном багаже по дороге из-за границы.

Прикрыть и его ранее призывала Национальная мясная ассоциация, аргументируя это необходимостью так бороться с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, предлагая передать Россельхознадзору полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, если они обнаружены в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые ввозятся физлицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС , и при этом не имеют разрешения и ветеринарного сертификата стран происхождения и отправления товара.

При этом, как уточнили в пресс-службе Минсельхоза, введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования не планируется.

В ручной клади багажа можно будет по-прежнему провозить до 5 кг хамона. Но это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, пояснял ранее представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

К этой категории относятся изделия из мяса и птицы, в том числе колбасы, изделия из рыбы и морепродукты, молоко и молочные продукты, включая сыр, и другие.

Проблема занесения вируса в Россию через привезенную мясную продукцию действительно имеет место быть. Но для молочной продукции эта проблема преувеличена — 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут, уточнил исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов . Некоторые виды твердых сыров (грана падано, пармезан) действительно могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от девяти месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет, добавил эксперт.

Тем не менее запрет на ввоз продуктов животного происхождения уже действует во многих странах мира. В 2018 году ввоз в страну физлицами мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов запретил ЕС, в Японии за это предписано уголовное наказание, в ряде городов Восточной Азии — штрафные санкции. В США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой.

«Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы», — полагает Данкверт.

В 2018 году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Почти половина из них пришлась на Польшу, свыше 1200 — на Румынию, более 600 — на Латвию. Вирус стремительно распространяется в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе свинины.

При этом для человека АЧС не опасна и погибает при попадании в организм, но через пищевые отходы, свалки, контактным путем он может попасть в организм животных и распространиться дальше. Лечения или вакцины от этого вируса не существует, фермеры могут только соблюдать меры биобезопасности и добавлять противовирусные препараты в свиной корм. Если где-то обнаруживают АЧС, то забивают все стадо.