Санкции из-за обхода санкций: США пригрозили трем европейским странам

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями из-за создания механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданного для обхода торговых санкций США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В распоряжении агентства оказалось письмо замглавы американского минфина Сигал Манделкер, отвечающую за противодействие терроризму и финансовую разведку.

В тексте письма сообщается, что официальные лица, причастные к созданию INSTEX, будут исключены из финансовой системы США, если механизм вступит в силу.

В ноябре 2018 года США восстановили санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти. Тегеран также отключили от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

В январе 2019 года Германия, Великобритания и Франция объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Механизм получил название INSTEX, его практическое применение еще не началось.