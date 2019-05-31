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ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» 

RT на русском + ещё 1 59 минут назад
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
«Банк России приказом от 31.05.2019 № ОД-1224 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Банка России.
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 320 место в банковской системе России.
26 апреля ЦБ отозвал лицензию у подмосковного «Холдинвестбанка».
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов в беседе с Nation News прокомментировал отзыв лицензий у кредитных организаций.
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Экономика , Видео , Олег Иванов , Кемсоцинбанк , Холдинвестбанк , Центральный банк России
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