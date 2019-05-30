Экономический мегапроект России обернулся провалом

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Один из главных экономических проектов России обернулся провалом 

Рамблер 1 час назад
Счетная палата (СП) проанализировала объем товаров, ввозимых и вывозимых с территорий особых экономических зон (ОЭЗ), и выяснила, что ОЭЗ так и не стали двигателем российского экспорта. Об этом сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте СП.
В Счетной палате пришли к выводу, что товары из особых экономических зон почти не выходят на внешние рынки, а остаются на территории Евразийского экономического союза.
В 2013-2016 годах объем продукции ОЭЗ, направленной на экспорт, не превысил восьми процентов. За этот период наиболее популярной у резидентов таможенной процедурой был реимпорт, то есть ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин.
За 2013-2016 годы компании-резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах более 27 миллиардов рублей. Однако в 2017 году реимпорт начал распространяться только на товары, полностью изготовленные из продукции ЕАЭС или оставшиеся в неизменном виде. После этого, по данным СП, произошел резкий спад деловой активности резидентов, а ввоз и вывоз товаров после переработки сократился более чем вдвое.
«Известия» уточняют со ссылкой на СП, что резиденты ОЭЗ производят типовую продукцию, которая и так выпускается в России. При этом 80 процентов такой продукции реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном. В результате резиденты ОЭЗ с налоговыми льготами получили преимущество перед своими конкурентами, работающими в общем режиме налогообложения.
По закону зоны должны создаваться для развития высокотехнологичных отраслей экономики и разработки новой продукции. Однако СП проанализировала импортное оборудование, привезенное резидентами СП, и выяснила, что оно предназначено для производства типовых изделий — шин, стройматериалов и фармацевтики.
По мнению аудиторов, компании из ОЭЗ пользуются режимами зон не столько ради социально-экономического развития, сколько для минимизации собственных налогов.
При этом в Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что с 2011-го по 2018 год объемы таможенных платежей и налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ, выросли в 18 раз и почти в два раза превзошли объем льгот, предоставленных им ранее.
Профессор РАНХиГС Владимир Зинов заявил газете, что ставить крест на проекте ОЭЗ не стоит, но необходимо ужесточить контроль: если компания производит не то, что планировалось, ее надо исключать из зоны.
Особые экономические зоны с налоговыми льготами были созданы в стране в 2005 году. К 1 января 2016 года в России действовали 33 ОЭЗ в 30 субъектах. Среди них — ОЭЗ промышленно-производственного типа, технико-внедренческого типа, портовые зоны и зоны туристско-рекреационного типа. К осени 2018-го их осталось 25 в 21 регионе, часть неэффективных зон закрыли.
Комментарии37
Экономика , Видео , Счетная палата , Минэкономразвития , РАНХиГС , ЕАЭС , газета "Известия"
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