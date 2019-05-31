В Москве посмеялись над «свободным» американским газом

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением Министерства энергетики США о «свободном газе» и «молекулах американской свободы».

Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из атомов демократии, а Макдональдс предлагает посетителям ионы прав человека, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что подобные заявления являются одной из вершин «пропагандистской белиберды made in USA».

Ранее заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта в рамках проекта Freeport LNG имеет важное значение для распространения по всему миру «газа свободы», писал News.ru.