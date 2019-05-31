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В Москве посмеялись над «свободным» американским газом 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением Министерства энергетики США о «свободном газе» и «молекулах американской свободы».
Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из атомов демократии, а Макдональдс предлагает посетителям ионы прав человека, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что подобные заявления являются одной из вершин «пропагандистской белиберды made in USA».
Ранее заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта в рамках проекта Freeport LNG имеет важное значение для распространения по всему миру «газа свободы», писал News.ru.
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Экономика , Видео , Алексей Пушков , McDonald's
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