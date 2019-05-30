Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.13
$
65.19
72.62
72.64
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
69.54
–0.23 Золото
1277.38
–0.04 РТС
1275.92
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
30.05
1.1137
–0.0064
15.05
1.1201
27.05
16.05
05.05

Украина начала распродавать золотой запас 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Запасы золота были урезаны с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. По данным издания, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу. В этом месяце они составили около двух миллиардов долларов.
Также Смолий рассказал, что до конца 2019 года Украине нужно выплатить пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга. Власти страны рассчитывают, что Международный валютный фонд выделит еще два миллиарда долларов, что поможет сбалансировать выплаты. В МВФ подчеркнули, что новый транш будет перечислен только после избрания новой Верховной Рады и формирования правительства.
27 мая стало известно, что за месяц госдолг Украины вырос в долларовом выражении на 1,3 процента. По состоянию на 30 апреля совокупный госдолг равняется 79,8 миллиарда долларов.
26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Коломойский считает, что в случае невыполнения внешних обязательств Украине нечего опасаться, поскольку и Греция, и Аргентина реструктурировали долги и у них «все в порядке».
Зеленский отказался объявлять дефолт. Президент намерен продолжить сотрудничество с МВФ и соблюдать обязательства перед западными партнерами.
Последние новости
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Саакашвили вернулся на Украину В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе
Комментарии2
Экономика , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая беда: чем грозит России урожай
Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка
Доллар вернется к мартовскому максимуму
США объявили свой газ «газом свободы»
Украинцев предупредили о скорой катастрофе71
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение