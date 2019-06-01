Вступили в силу ответные пошлины Китая на товары из США

Первого июня вступили в силу ответные импортные пошлины, введенные правительством Китая в отношении свыше пяти тысяч товарных позиций из США на общую сумму 60 миллиардов долларов.

В зависимости от товаров, размер пошлин составил от 5% до 25%, пишет ТАСС. Такие меры правительство Китая было вынуждено предпринять в ответ на повышение в мае пошлин на китайскую продукцию.

Ранее КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Очередной раунд таких консультаций прошел 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

С 10 мая пошлины были повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Это решение США объяснили невыполнением Пекином ряда договоренностей. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 миллиардов.