Китай нанес тяжелейший удар по США в торговой войне

Китай приостанавливает закупку сои у США на фоне обострения противостояния двух стран из-за неудачных торговых переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай является основным мировым импортером сои. По данным агентства, китайские госзакупщики не получают новых заказов на товар из США и не ожидают, что это случится в ближайшее время. В то же время китайские власти не собираются отменять уже сделанные заказы на американскую сою.

В декабре 2018 года КНР приобрела у американской стороны порядка 13 миллионов тонн сырья, в феврале Минсельхоз США сообщил, что в скором времени китайская сторона приобретет еще 10 миллионов тонн соевых бобов. Однако размещение новых заказов приостановили. По данным американской стороны, Китай получил еще около семи миллионов тонн сои по ранее сделанным заказам.

Китай в 2017 году являлся покупателем 60 процентов американского экспорта сои. Однако в 2018 году КНР сократила закупки из-за торговых ограничений со стороны США и ввела ответные меры на американскую сою, кукурузу, свинину и другие продукты. На фоне обострения торговых противоречий американское сельское хозяйство несет убытки. Администрация президента США ранее обсуждала возможность компенсационных выплат для фермеров за недополученную прибыль, в частности, это касалось производителей сои. Общий объем этих выплат может составить 15-20 миллиардов долларов.

В последний раз торговые переговоры Вашингтона и Пекина состоялись в мае 2019 года и закончились провалом. По их итогам американская сторона ввела пошлины на китайским импорт на сумму в 200 миллиардов долларов. Китай в рамках ответных мер повысил собственные тарифы на американские товары на 60 миллиардов. При этом американский президент Дональд Трамп поручил проработать повышения пошлин на весь оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов.

После этого американский президент также ввел в стране чрезвычайное положение для обеспечения информационной и коммуникационной безопасности. Оно подразумевает, что американским компаниям теперь нельзя пользоваться телекоммуникационным оборудованием, которое изготовили фирмы, представляющие угрозу нацбезопасности США. В список таких компаний попала китайская Huawei. После этого Пекин заявил, что готов использовать в торговом противостоянии свое положение основного мирового поставщика редкоземельных металлов.