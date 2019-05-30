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В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в рамках первого обзорного визита в Киев. Об этом сообщили в представительстве фонда на Украине.
«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ», — цитирует пресс-служба главу миссии Рона ван Родена.
Отмечается, что МФВ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк допустил, что страна может получить новый транш МВФ в конце лета.
При этом бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия окажет Киеву финансовую поддержку.
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