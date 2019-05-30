Кругом пузыри и риски: что так встревожило Банк России

Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду — как за пределами России, так и внутри страны. В частности, ЦБ беспокоит сокращение доходов населения и при этом рост долгов. Внешние угрозы можно было бы пережить, если бы мы имели крепкие внутренние резервы, а их, увы, у нас нет, говорят аналитики.

Банк России беспокоится за финансовую стабильность. Устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, но при этом по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций, пишет ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» за четвертый квартал прошлого года — первый квартал этого года.

Один из ключевых внешних рисков сейчас — это замедление глобального экономического роста. Регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 году, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае, пишет регулятор.

При этом уязвимостью для России ЦБ называет сохраняющуюся неопределенность политики ведущих центробанков мира.

Так, ФРС США Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первом квартале текущего года решили не повышать процентные ставки. Эти решения привели к притоку капитала на развивающиеся рынки, однако дальнейшие решения центробанков могут создать волатильность.

Кроме того, ЦБ отмечает рост значимости геополитических факторов для российской финансовой системы.

Торговые споры Китая и США, а также влияние процесса выхода Великобритании из Евросоюза могут сказаться на устойчивости финансовых рынков. Необходимо также учитывать политические события в Иране и Венесуэле, поскольку они сказываются на динамике нефтяных цен, отмечается в обзоре.

Кроме внешнеполитических, в России есть и внутренние проблемы. Это продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки.

Как отмечает регулятор, рост потребкредитования стабилизировался на высоком уровне. Так, на 1 апреля годовой темп роста в ипотеке достиг 24,7%, в необеспеченном потребкредитовании — 24,3%.

Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) по необеспеченным кредитам в 2019 году может достичь пикового уровня 2014 года (9%).

Если учитывать дальнейшую стагнация реальных доходов населения, то это может привести к росту неплатежей по потребкредитам.

Кроме того, в первом квартале оставалась повышенной доля ипотечных кредитов, выдаваемых с низким первоначальным взносом (менее 20%). Она составила 42%. Такие кредиты характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения.

При этом уязвимость российской финансовой системы проявляется также в высоком уровне валютизации банковских балансов.

Как отмечается в докладе ЦБ, процесс девалютизации баланса российского банковского сектора частично приостановился.

Так, в части активов продолжалось сокращение валютных кредитов (юридическим лицам — резидентам — на 16%, нефинансовым организациям в целом — на 10%), но возрос объем свопов и межбанковских кредитов (МБК) в иностранной валюте.

Банк России даже готовит ряд предложений, направленных на стимулирование к девалютизации вкладов физических лиц. В частности, регулятор может повысить норматив обязательного резервирования по обязательствам перед физлицами в иностранной валюте.

«Кроме того, обсуждается вопрос о внесении изменения в действующее законодательство по страхованию вкладов в части снижения предельного отклонения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте от базовой доходности, сверх которого банки уплачивают дополнительные и повышенные дополнительные страховые взносы», — отмечается в документе.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разделяют озабоченность регулятора.

«Санкции, которые ввели против нашей страны, были скорее точечными и били во многом по отдельным компаниям. При этом новые санкции, которые нам обещают, направлены на запрет на вложения в новые выпуски госдолга и ограничение платежей российских банков. Они действительно могут повлиять устойчивость российской финансовой системы», — признает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом, как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, общая ситуация глобальной неопределенности в мире и санкции против вложений в российский госдолг могут привести к тому, что инвесторы будут уходить из активов развивающихся стран в безопасные гавани — золото и доллар США. В результате курс доллар США может превысить 70 рублей.

Внутренние риски у России также серьезные. По словам Сергея Стукалова, генерального директора УК «Ронин Траст», сейчас происходит постепенно «надувание ипотечного пузыря».

Хотя ипотека и считается одним из драйвером роста российской экономики, и в один из моментов может лопнуть, так как рост ее не сопровождается ростом реальных доходов населения.

По словам Алексея Коренева, на кредитном рынке действительно заметны «нехорошие тенденции», и меры ЦБ по охлаждению приведут только к тому, что гражданам будет сложнее получить кредиты. С точки зрения регулятора, обеспокоенность понятная и правильная, говорит он.

Однако это не решит проблему россиян, которым не хватает денег на жизнь, добавляет он.

»Росстат в конце апреля выложил на своем сайте очень интересные данные: В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду и товары длительного пользования они позволить себе не могут», — говорит Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»

Для того, чтобы решить эту проблему, нужен рост экономики.