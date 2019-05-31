Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.10
$
65.16
72.50
72.56
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
66.46
–0.30 Золото
1292.70
+0.09 РТС
1286.52
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
31.05
1.1131
–0.0044
16.05
1.1175
28.05
17.05
06.05

ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк 

Банки.ру + ещё 12 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России в пятницу, 31 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка (регистрационный номер 96, г. Кемерово), сообщает пресс-служба регулятора.
«Кемсоцбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала», — говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
Кредитная организация также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам», — говорится в сообщении регулятора.
В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Кемсоцбанк — участник системы страхования вкладов.
Банки.ру: последние новости
28 мая. Главное за минуту: четверть россиян экономит на еде, ЦБ подсчитал мелочь в копилках Силуанов: правительство сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на 1,3% 27 мая. Главное за минуту: города-миллионники догонят Москву в XXII веке, ставки по вкладам продолжают снижаться
Комментарии
Экономика , Кемсоцинбанк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
ЦБ оставил без лицензии еще один банк1
Названы основные уязвимости рубля
Правила маткапитала хотят изменить4
Состоятельных россиян хотят переселить на Кипр22
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение