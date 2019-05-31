Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию

Россия сползает в рецессию. Экономический рост замедлился до едва различимого уровня в 0,5% ВВП и уже этой осенью может начаться очередной кризисный цикл, как в 2008-м, фиксируют эксперты. Но тогда кризис стал неожиданностью, а сейчас его природа известна. Правда, остановить кризис имеющимися средствами Россия, похоже, снова не в состоянии.

Росстат предварительно отчитался о состоянии экономики в первом квартале: ВВП вырос за три месяца всего на 0,5%. Эксперты не питали иллюзий, но реальность оказалась хуже официальных прогнозов. Минэкономразвития прогнозировала рост 0,8%, а ЦБ давал прогноз в 1–1,5%.

На полупроцентный рост ВВП можно было бы и не обращать особого внимания. Бывало и хуже. В четвертом квартале 2017 года ВВП прибавлял всего 0,3%.

Тем более, что доли процента — это большая условность. Что ноль-три, что ноль-пять десятых. Понятно и без «Росстата», что российская экономика, как минимум, топчется на месте в последнее время.

Плохо другое. Эксперты теперь заговорили о рецессии, то есть о реальном замедлении экономического роста. Общепринятая схема признания факта рецессии — если экономический рост замедляется 2 или тем более 3 квартала подряд. Это уже официально — техническая рецессия. Дальше наступает кризисная фаза, депрессия.

Замедление экономического роста в России идет не первый квартал. Итог первого квартала 2019 года, обнародованный Росстатом в мае, ниже на 0,7% показателя последнего квартала 2018 года.

То есть российская экономика замедляется уже два квартала подряд.

Хотя, строго говоря, сравнивать этапы роста ВВП корректнее с учетом сезонного фактора. Например, первый квартал этого года с первым кварталом предыдущего, второй со вторым и так далее.

Тем не менее, факт есть факт: два квартала как российская экономика замедляется. Аналогичный результат второго квартала этого года будет означать, что Россия на грани рецессии.

Минэкономразвития в роли гадалки

Насколько возможна рецессия в России? Позиция Минэкономразвития такова: рецессия в этом году невозможна.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин , ознакомившись со статданными по первому кварталу, сообщил, что его ведомство свой прогноз в целом по году менять не собирается.

Рост ВВП, считает Орешкин, продолжится и по итогам года сохранится на уровне 1,3%.

Между тем эксперты с 2008 года уже давно и активно обсуждают сам факт возможного скатывания российской экономики в рецессию. Экономисты Bloomberg предсказали нашей стране рецессию еще в ноябре прошлого года. И называли причины — низкая производительность труда, слабая инвестиционная активность, сокращение трудоспособного населения и, конечно, санкции Запада против России.

Замедлению экономики также способствовало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в январе 2019 года. Из-за этого в России снизятся инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и образование. Инфляция подскочит до 6% при таргете ЦБ в 4%.

В результате в первой половине 2019 года ВВП России увеличится всего на 1%, сделали вывод эксперты Bloomberg.

Прогнозы российских экспертов мягче. Но во многом объясняется это тем, что исходные данные без конца пересматриваются Росстатом.

«В течение прошлого года месячные и квартальные индикаторы свидетельствовали о том, что экономический рост в России не превысит 2%. Однако в начале этого года Росстат опубликовал совершенно другую оценку. Оказывается, ВВП в 2018 году вырос на 2,3%, что, похоже, стало сюрпризом не только для аналитиков, но и для МЭР и ЦБ», — говорит Татьяна Лысенко, экономист S&P Global Ratings.

Эксперты между тем подвергают сомнению статистику Росстата. В частности, данные по росту производства, опубликованные в апреле.

«После сообщения о неожиданно сильном росте промпроизводства на 4,9% год к году за апрель, Росстат понизил эту цифру до 4,6%. Изменение в оценке, сделанное ведомством на следующий день после базовой публикации, поднимает вопрос о точности статданных», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

При этом торможение российской экономики беспокоит и российских экспертов. К причинам, которые уже перечислили Bloomberg, аналитики BCS Global Markets добавляют слабый внутренний спрос (оптовая торговля, например, просела в первом квартале на 7,4%), сокращение государственных оборонных расходов, а также теплую погоду, которая снизила потребление энергоносителей как внутри страны, так и за границей.

Некоторые эксперты даже готовы учесть, что называется, в пользу бедных, тот факт, что количество рабочих дней в январе ограничено, что не могло не сказаться на экономических итогах.

Причинами рецессии, по мнению экспертов РЭУ имени Плеханова, может стать снижение индекса прироста физического объема ВВП ввиду увеличения налоговой нагрузки на население с января 2019 года и падение курса национальной валюты. Курс рубля во второй половине 2019 года снизится до 68-70 рублей, считают они.

Плоские темпы роста

При этом считается также, что российский рынок до конца еще не отыграл внешние факторы. Главный среди них — торговая война между США и Китаем и, как следствие, возможная рецессия на глобальных рынках вместо нынешнего роста в 3-3,5%.

В экспертных кругах популярностью сейчас пользуется термин «плоские темпы роста», что соответствует примерно 1-1,5% мирового ВВП. Страшно даже представить, что будет в России, если ведение 25% пошлин действительно разрушит цепочки добавленной стоимости двух мировых гигантов, США и Китая. Капиталы потекут в доллар. Цены на нефть упадут без всяких заклинаний со стороны ОПЕК+, и российская экономика будет вынуждена снова, как в 2008-2009 годах проедать накопления.

Впрочем, у Минфина иной сценарий. Риск глобальной рецессии очень велик, признавал на заседании финансовой «двадцатки» в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов . Но в будущее министр смотрит с оптимизмом.

«Риски того, что в дальнейшем будет глобальная рецессия, очень велики. Поэтому нам в России нужно, несмотря на все это, противодействовать. Идти на противотоке», — сказал Силуанов.

По его словам, необходимо как можно быстрее начинать национальные проекты, как можно скорее вводить меры по либерализации экономики, отменять мешающие развитию бизнеса нормативные акты. «Такого рода „ответ Чемберлену“ — это сейчас наша повестка», — сказал Силуанов.

По итогам первого полугодия, после того, как Росстат подведет макроэкономические итоги, будет понятно, состоялся ли наш ответ Чемберлену. Но стоимость барреля уже начала падать в апреле. 23 мая она упала на 6%, падение продолжилось и в среду, 29 мая. В итоге цена нефти марки Brent впервые с марта опустилась ниже $67 за баррель.

По данным агентства, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 2,75%, до $66,78 за баррель. Как отмечается, цена на нефть марки WTI снизилась на 2,74%, до $57,52.

Падение цены связывают с торговыми спорами США и Китая. Последствия этого спора для России — замедление экономического роста. До конца третьего квартала 2019 года предполагается, что индекс прироста физического объема ВВП будет показывать незначительную отрицательную динамику с конечным ориентиром 1,39%, считает Никита Моисеев , доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Согласно построенным доверительным интервалам, можно сказать, что присутствует умеренный риск рецессии на рассматриваемом горизонте событий (третий квартал этого года)», — прогнозирует Моисеев.

Так что российский «ответ Чемберлену» вполне может и не состояться.