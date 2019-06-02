Вашингтон лишает Индию торговых преференций

США отказали Индии в торговых льготах. Президент Дональд Трамп объяснил свое решение тем, что власти страны не убедили Вашингтон в том, что обеспечивают приемлемый доступ к своему рынку, поэтому с 5 июня Индия лишится права беспошлинного ввоза в США ряда товаров.

В Нью-Дели разочарованы решением Трампа. В то же время там отметили, что действия США не будут иметь для страны серьезных последствий, поскольку на таможенные льготы приходилась лишь малая часть индийского экспорта.

Решение Трампа комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Политическое сотрудничество, военно-техническое сотрудничество — все это имеет место, но при этом это не означает, что Трамп готов создать для Индии какой-то особый режим, который бы ее отличал от других стран, в отношении которых Трамп действует очень жестко. Хотя какие-то уступки Индии Трамп делал. Например, он не подверг Индию санкциям в связи с поставками российских систем С-400, он на какое-то время включил ее в список стран, которые могли до определенного момента покупать иранскую нефть. То есть какие-то шаги навстречу Индии были сделаны, но, как мы сейчас видим, все-таки принципиальный подход Трампа к внешней политике распространяется и на эту страну тоже».

Чем Индия может ответить на действия американской администрации? Ситуацию комментирует профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.

— Индия крупная держава в плане населения, и в международной торговле она имеет вес. Поэтому какие-то меры могут быть. Тем более если Вашингтон действует с таким произволом, выходит за рамки чисто торговых отношений, то Индия может противодействовать в иной сфере, скажем, в сфере геополитической, военной, в сфере закупки вооружений, она может усилить акцент на сотрудничество в военной сфере с Россией. Если американцы сами открывают, как говорится, шлюзы и говорят, что правил нет и можно делать все что угодно, очевидно, что и другой партнер тоже будет действовать аналогичным образом. Это не значит, что именно так Нью-Дели будет действовать, но не исключено, потому что как бы Вашингтон предлагает играть без правил.

— Вы проводили параллель с Мексикой, нельзя ли ожидать, что это все превратится в новую торговую войну, как между США и Китаем?

— Во-первых, США и Китай крупнейшие экономические сверхдержавы, поэтому любая другая комбинация все-таки не будет иметь такого серьезного значения для глобальной экономики. Да, это плохо, это очередные всплески торговых войн. В конечном счете они могут вылиться в серьезную дестабилизацию мировой экономики, но все-таки это не так драматично, как с Китаем. С американо-китайского фронта угрозы сильнее.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил о введении 5-процентных пошлин на все товары из Мексики с 10 июня. С июля тарифы могут быть увеличены до 10%, а с октября — до 25%. Пошлины будут действовать до тех пор, пока не прекратится приток нелегальных мигрантов из Мексики в США.