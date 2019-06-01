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Россия пострадала от торговой войны 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) заморозил инвестиции в свой американский филиал из-за неопределенности на фоне торговой войны и повышенных пошлин на сталь, сообщил владелец компании Владимир Лисин, которого цитирует агентство «Прайм».
«Понятно, что в этой ситуации [введение импортных пошлин в США] ничего особенного нет, и через какое-то время отношения, наверное, наладятся, но это потянуло за собой восприятие. Если мы планировали, например, совершенствование некоторых видов проката в США и приличные инвестиции, сейчас мы понимаем, что с этим надо приостановиться», — отметил Лисин.
По его словам, в последнее время американский дивизион НЛМК развивался эффективно, и компания наметила инвестиционные планы, которые должны были сказаться на качестве продукции и ширине линейки. «Подождем до тех пор, пока не разберутся с санкциями и отношениями», — сказал бизнесмен.
Ранее руководство НЛМК оценивало свою инвестиционную программу в 400 миллионов долларов.
Весной 2018 года США ввели 25-процентные пошлины на иностранную сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. В первое время исключения были сделаны для металлов из Евросоюза, Канады, Мексики и других стран, однако затем они были отменены.
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Комментарии
Экономика , Владимир Лисин , ЕС , Новолипецкий металлургический комбинат
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