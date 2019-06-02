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Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit 

ТАСС + ещё 13 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство.
"Если бы я был ими [британскими властями], то я бы не выплачивал $50 млрд Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", — сказал президент США.
Трамп подтвердил, что предлагал британскому премьер-министру Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель.
"В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они [британцы] решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом", — заметил глава американской администрации.
Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Президент США посоветовал послать в Брюссель для ведения переговоров с властями ЕС известного евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража, которого он назвал "очень толковым человеком".
Трамп также пообещал приложить со своей стороны максимум усилий, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.
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Комментарии
Экономика , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , Sunday Times
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