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Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.
«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда… Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии это не страна, как Украина, аграрная страна — Голландия», — сказал он в эфире NewsOne.
Саакашвили отметил, что страна «отстаёт от технологического промышленного цикла и отстанет от аграрного».
Ранее агентство США по международному развитию опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
Как отметили в агентстве, чтобы быть успешными на новых рынках, украинские производители должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Михаил Саакашвили
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