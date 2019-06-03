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Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о стене. Проблема в том, что они "разговаривают" уже 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров. Они могли бы решить кризис на границе за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" — написал Трамп в Twitter.
Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%. Пошлины останутся на уровне 25% до тех пор, пока "Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории", говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.
Президент США ранее объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.
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Комментарии
Экономика , Компании , Дональд Трамп , Министерство обороны
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