Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.36
72.80
72.93
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
64.49
+0.00 Золото
1307.70
+0.18 РТС
1287.09
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1177
+0.0011
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Налог на дым: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
По замыслу инициаторов проекта, сумма платежа может составить не менее пяти рублей с одной пачки сигарет.
С производителей сигарет могут начать взимать экологический сбор. С такой инициативой выступили активисты федерального проекта «Трезвая Россия», которые направили в Минприроды и Минздрав соответствующее предложение.
По замыслу инициаторов, размер платежа может составлять не менее пяти рублей с пачки, сообщают «Известия».
По прогнозам «Трезвой России», к 2025 году количество табачного мусора увеличится более чем на 50%.
Сегодня в мире уже производится около шести триллионов сигарет и сотни тысяч окурков попадают в воду. При этом сигаретный фильтр из пластика разлагается годами.
В Минздраве идею общественников одобрили и заявили, что введение экологического сбора необходимо более детально проработать с Минприроды и Минфином.
В случае одобрения проекта, государство сможет привлечь в казну более 75 миллиардов рублей.
ТК «Звезда»: последние новости
В России готовятся отменить тысячи советских ГОСТов Вступил в силу запрет на экспорт топлива из России на Украину Трамп посоветовал Британии не платить за выход из ЕС
Комментарии2
Экономика , Минздрав РФ , Минфин , Минприроды , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десять тысяч советских ГОСТов отменят в России2
Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла7
Загробная экономика: как наживаются на мертвецах4
Трамп советует британцам не платить за выход из ЕС
Добыча нефти в России выросла5
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение